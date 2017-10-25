Прямой эфир

Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка

25 октября 2017 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле в результате лобового ДТП пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 23-летний водитель, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Rover, который двигался навстречу.

В салоне Rover находились 33-летний водитель и еще два человека: 29-летняя женщина и 5-летняя девочка. Оба пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Весной 2017 года в Кормянском районе произошло лобовое столкновение.

Водитель не учел погодные условия и состояние проезжей части – здесь подробнее.

# происшествия # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
35-летний мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе
25 октября 2017 08:11

35-летний мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе

Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы
24 октября 2017 20:20

Минчанину, который выбросил собаку из окна, грозит до 12 месяцев лишения свободы

Она не представляла совершенной никакой опасности: комментарий РУВД о женщине с ножом в минской школе
24 октября 2017 20:10

Она не представляла совершенной никакой опасности: комментарий РУВД о женщине с ножом в минской школе