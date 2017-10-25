Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка

Новости Беларуси. В Гомеле в результате лобового ДТП пострадали женщина и ребенок.
Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 23-летний водитель, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Rover, который двигался навстречу.
В салоне Rover находились 33-летний водитель и еще два человека: 29-летняя женщина и 5-летняя девочка. Оба пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.
Весной 2017 года в Кормянском районе произошло лобовое столкновение.
Водитель не учел погодные условия и состояние проезжей части – здесь подробнее.