Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка

Новости Беларуси. В Гомеле в результате лобового ДТП пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 23-летний водитель, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Rover, который двигался навстречу.

В салоне Rover находились 33-летний водитель и еще два человека: 29-летняя женщина и 5-летняя девочка. Оба пассажира были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Весной 2017 года в Кормянском районе произошло лобовое столкновение.