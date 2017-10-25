35-летний мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. Мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе и погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, трагедия произошла 24 октября вечером на станции Доманово. 35-летний неработающий мужчина попал под пассажирский поезд «Минск-Брест».

В результате полученных травм пострадавший скончался.

Задержка в движении поезда составила 11 минут.

Выясняются обстоятельства произошедшего и проводится ряд экспертиз.