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35-летний мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе

25 октября 2017 08:11
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Новости Беларуси. Мужчина попал под поезд в Ивацевичском районе и погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, трагедия произошла 24 октября вечером на станции Доманово. 35-летний неработающий мужчина попал под пассажирский поезд «Минск-Брест».

В результате полученных травм пострадавший скончался.

Задержка в движении поезда составила 11 минут.

Выясняются обстоятельства произошедшего и проводится ряд экспертиз.

В августе 2017 года мальчик попал под поезд в Смолевичах – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области

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