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Лобовое столкновение в Кормянском районе: водитель Opel Astra не учел погодные условия

23 марта 2017 11:27
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Новости Беларуси. Лобовое столкновение на автодороге Р-30 Чечерск – Ямное. Водитель Opel Astra при выборе скорости не учел состояние проезжей части дороги и погодные условия. В результате чего не справился с управлением и столкнулся с Renault Scenic.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
В результате ДТП водитель Opel Astra был зажат деформированными конструкциями автомобиля. Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли (деблокировали) пострадавшего из автомобиля, который с предварительным диагнозом «открытый перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки», был доставлен в районную больницу. Водитель второго автомобиля предварительно не пострадал (направлен в больницу для проведения обследования).

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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