Из-за гололёда в Минске за сутки травмы получили 43 человека

Новости Беларуси. В Минске 43 человека за сутки обратились к медикам больницы скорой помощи по причине гололедных травм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всем оказана медицинская помощь, 13 пациентов госпитализированы.
Новости Беларуси. В Минске 43 человека за сутки обратились к медикам больницы скорой помощи по причине гололедных травм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всем оказана медицинская помощь, 13 пациентов госпитализированы.
Сильный ветер, дождь со снегом и перепады температур усложнили дорожную обстановку. Тротуарная плитка в считанные минуты покрылась коркой льда.
Также из-за обледенения проезжей части и контактной сети накануне вечером, 28 декабря, на некоторое время возникали перебои в движении троллейбусов. В частности, в микрорайоне Уручье и на улице Якубовского.
29 декабря в столице потеплело. Однако минчанам советуют быть внимательными на дорогах.
Читайте также:
Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?
Как избежать травмы в гололёд и что делать, если всё же упали? Советует врач
Поскользнулся, упал, повредил чужую машину: что делать? Отвечает адвокат