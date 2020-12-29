Из-за гололёда в Минске за сутки травмы получили 43 человека

Новости Беларуси. В Минске 43 человека за сутки обратились к медикам больницы скорой помощи по причине гололедных травм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всем оказана медицинская помощь, 13 пациентов госпитализированы.

Сильный ветер, дождь со снегом и перепады температур усложнили дорожную обстановку. Тротуарная плитка в считанные минуты покрылась коркой льда.

Также из-за обледенения проезжей части и контактной сети накануне вечером, 28 декабря, на некоторое время возникали перебои в движении троллейбусов. В частности, в микрорайоне Уручье и на улице Якубовского.

29 декабря в столице потеплело. Однако минчанам советуют быть внимательными на дорогах.

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