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Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?

28 декабря 2020 07:02
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Холодное время года – это не только новогоднее настроение, мандарины и подарки, нас «поджидает» и гололед. Избавиться от скользкого природного явления нельзя, но предупредить падения и получение травм возможно.

Наталья Шевченя, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГП «Минское городское жилищное хозяйство»:
Тротуары в зимний период посыпаются пескосоляной смесью. Для подготовки к осенне-зимнему периоду было заготовлено более 6 тысяч 600 тонн пескосоляной смеси. Также в жилищных организациях имеется 60 единиц собственной техники для расчистки территорий от снега.

Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?-1

Чтобы посыпать песком тротуары и пешеходные дорожки, коммунальщики задействуют весь арсенал. На более широких зонах – машинную технику, а за подъезды к домам, остановки и узкие улочки отвечают дворники. Так быстрее и эффективнее.

Сергей Лазарь, рабочий по комплексной уборке территорий и домовладений:
Встаю в полшестого утра, завтракаю, иду на работу. В полседьмого я уже на работе. Первым делом очищаю входы в подъезд, посыпаю их песком, тротуары тоже.

Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?-4

В этом году белорусы уже столкнулись с сильной гололедицей – в начале декабря многие дороги превратилась в один сплошной каток. Кто-то даже умудрился прокатиться на коньках по гладкой поверхности.

Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?-7

Наталья Шевченя:
В период больших снегопадов, гололеда у нас в день расходуется около двухсот тонн пескосоляной смеси, в обычные дни где-то 60-90. В первую очередь – это подходы к домам, затем дорожки вдоль домов и в последнюю очередь – транзитные какие-то дорожки, которые нечасто задействованы жителями.

Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?-10

Гололедица – явление нечастое и опасное. Неосторожность может привести к травмам, в том числе и к переломам. Чтобы уберечь себя от падений, передвигаться в гололед следует только по посыпанным песком тротуарам, заранее читать предупреждения синоптиков и использовать удобную обувь без каблука на тракторной подошве.

# Гололед # общество # Наталья Шевченя # Сергей Лазарь # Диана Лещенко # Фотофакт # общество

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