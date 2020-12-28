Сколько тонн пескосоляной смеси расходуется для борьбы со скользкими дорожками в Минске?

Холодное время года – это не только новогоднее настроение, мандарины и подарки, нас «поджидает» и гололед. Избавиться от скользкого природного явления нельзя, но предупредить падения и получение травм возможно. Наталья Шевченя, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГП «Минское городское жилищное хозяйство»:

Тротуары в зимний период посыпаются пескосоляной смесью. Для подготовки к осенне-зимнему периоду было заготовлено более 6 тысяч 600 тонн пескосоляной смеси. Также в жилищных организациях имеется 60 единиц собственной техники для расчистки территорий от снега.

Чтобы посыпать песком тротуары и пешеходные дорожки, коммунальщики задействуют весь арсенал. На более широких зонах – машинную технику, а за подъезды к домам, остановки и узкие улочки отвечают дворники. Так быстрее и эффективнее. Сергей Лазарь, рабочий по комплексной уборке территорий и домовладений:

Встаю в полшестого утра, завтракаю, иду на работу. В полседьмого я уже на работе. Первым делом очищаю входы в подъезд, посыпаю их песком, тротуары тоже.

В этом году белорусы уже столкнулись с сильной гололедицей – в начале декабря многие дороги превратилась в один сплошной каток. Кто-то даже умудрился прокатиться на коньках по гладкой поверхности.

Наталья Шевченя:

В период больших снегопадов, гололеда у нас в день расходуется около двухсот тонн пескосоляной смеси, в обычные дни где-то 60-90. В первую очередь – это подходы к домам, затем дорожки вдоль домов и в последнюю очередь – транзитные какие-то дорожки, которые нечасто задействованы жителями.