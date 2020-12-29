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Почти 182 кг. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии психотропов

29 декабря 2020 10:42
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Сербии крупной партии психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи». За рулем грузовика был 42-летний серб.

Почти 182 кг. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии психотропов-1

Водитель предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Только осмотр показал, что в грузовом отсеке есть и запрещенный груз. На него указала служебная собака. А именно: почти 90 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с неизвестным веществом.

Почти 182 кг. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии психотропов-4

По заключению экспертов, это особо опасные психотропы. Их общий вес составил почти 182 килограмма: такого количества хватило бы более чем на 600 тысяч доз. Стоимость партии на черном рынке достигает более 3,5 миллионов долларов.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин Сербии заключен под стражу.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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