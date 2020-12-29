Почти 182 кг. Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии психотропов

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Сербии крупной партии психотропов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи». За рулем грузовика был 42-летний серб.

Водитель предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. Только осмотр показал, что в грузовом отсеке есть и запрещенный груз. На него указала служебная собака. А именно: почти 90 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с неизвестным веществом.