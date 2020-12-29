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Авария в Минске. Пешеход попал под маршрутку на Купревича

29 декабря 2020 13:19
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Новости Беларуси. Большая авария на улице Купревича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь под колеса маршрутки прямо на переходе попал пешеход. Он в больнице.

Авария в Минске. Пешеход попал под маршрутку на Купревича-1

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в направлении улицы Руссиянова и в районе музея валунов наехал на человека. Туман и темнота также внесли свою лепту. После маршрутку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с легковушкой. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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