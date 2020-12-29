Авария в Минске. Пешеход попал под маршрутку на Купревича

Новости Беларуси. Большая авария на улице Купревича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь под колеса маршрутки прямо на переходе попал пешеход. Он в больнице.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в направлении улицы Руссиянова и в районе музея валунов наехал на человека. Туман и темнота также внесли свою лепту. После маршрутку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с легковушкой. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.