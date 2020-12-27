За 4 месяца в Минске выявили более 1,5 тысячи уголовных дел. 60% обвиняемых нигде не работают и не учатся

Новости Беларуси. Незанятые в экономике, по мнению специалистов, несут общественную угрозу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это подтверждают события последних четырех месяцев. Только с августа по ноябрь в столице выявлено более 1,5 тысячи уголовных дел. Среди лиц, которые совершили преступления, 60 % нигде не работают и не учатся. Часть из них являются участниками несанкционированных массовых акций. Наглядные примеры незаконных проступков наши корреспонденты собрали в одном материале.

Как известно, у тех, кто не работает, много свободного времени. Однако некоторые проводят его, принося ущерб, причем не только себе. Речь о безработных протестующих. Очередной приговор получили двое минчан – мужчина и женщина. В начале декабря пара украла одежду из столичного магазина на сумму более 270 рублей, после чего похищенное продали случайным прохожим по низкой цене. Как выяснилось, оба нигде не работают и ранее не были судимы, но привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сейчас им грозят реальные сроки.

Подобное же преступление совершил безработный 18-летний парень. На массовых акциях он появлялся не раз. А последний такой поход обернулся кражей: из чужого авто на проспекте Дзержинского он похитил аккумулятор для зарядки телефона.

Некоторых отсутствие работы напрямую подталкивает пойти на преступление. В августе двое мужчин проникли в магазин бытовой химии. Они угрожали продавцу горлышком стеклянной бутылки. Причем один из них ранее привлекался к ответственности за хулиганство и угрозу убийством. На допросе мужчины признались, что не ожидали такой быстрой реакции правоохранителей.

Вчера вы участвовали в каких-нибудь шествиях или митингах? Да, я собирался участвовать в митинге. То есть мы совершили… мы под шумок митинга совершили преступление. После чего, где находился мой напарник, я не знаю, я пошел на митинг.

Некоторые все же пытаются заработать. Правда, такой способ тоже не назовешь законным. 19-летний минчанин задержан за оборот психотропов. В съемной квартире он хранил запрещенное вещество, которое затем сбывал через интернет. Свой поступок оправдывает тяжелым материальным положением. Теперь ему грозит 9 лет колонии усиленного режима.

Не советую, короче, заниматься таким видом деятельности, потому что наказание довольно суровое. В криминальных сводках подозреваемые из числа безработных не редкость. Так, безработный минчанин уклонялся от уплаты алиментов и скрывался от следствия. Однако позволял себе злоупотреблять алкоголем. Возникает вопрос: за чей счет?

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

При проведении первоначальных следственных действий допросить подозреваемого не представилось возможным ввиду того, что последний скрывается от органов дознания и предварительного следствия. Согласно материалам уголовного дела, с 2016 года 36-летний мужчина официально нигде не трудоустроен, мер к трудоустройству не принимает и злоупотребляет спиртными напитками. Алиментные обязательства мужчина не исполняет. А 20-летний призывник решил обмануть военкомат. Чтобы уклониться от службы, предоставил поддельную медицинскую справку.

Екатерина Гарлинская:

По данным следствия, обвиняемый, являясь призывником и будучи обязанным являться на мероприятия по призыву, предъявил сотруднику районного военкомата медицинскую справку о состоянии здоровья в качестве оправдательного документа неявки по ранее выданной ему повестке. В ходе следствия было установлено, что в учреждении здравоохранения парень не обращался и справка ему не выдавалась. Кроме этого, поддельную справку он предоставил и участковому инспектору милиции при проведении проверки по факту уклонения от призыва на воинскую службу. И это далеко не все. Случаев, когда тунеядство становится одной из причин преступлений, немало. Только за последние четыре месяца возбуждено более 1,5 тысячи уголовных дел. Большинство причастных к нарушениям не трудоустроены.

Виталий Белковский, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:

Среди граждан, совершивших преступление, незанятыми в экономике оказались около 60 %. При этом среди лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовным делам о массовых беспорядках, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел, безработных около 50 %. Анализируя сказанное, можно сделать вывод: безработица влияет на уровень преступности. У неработающих граждан много свободного времени, а отсутствие средств для существования иногда становится мотивом совершения имущественных преступлений, таких как кражи, грабежи и разбой.

Не работаешь – значит, не платишь налоги. А вот бесплатными благами пользуешься, как и все, в том числе и медициной. Расходы на здоровье – одна из весомых статей госбюджета.

Людмила Красковская, исполняющая обязанности начальника планово-экономического отдела 6-й городской клинической больницы:

Медицинскими учреждениями оказывается помощь как работающей, так и неработающей категории граждан. К примеру, фактический расход на лечение одного пациента в сутки в условиях перепрофилированного отделения составляет 394 рубля 50 копеек, в то время как травматологического пациента составляет 184 рубля 53 копейки. Медицинские учреждения являются полностью бюджетными организациями, которые финансируются за счет уплаты налогов физических и юридических лиц.

Кроме того, есть и те, кто в медучреждения обращаются не только за помощью. 47-летний минчанин в одной из больниц Первомайского района устраивался на работу, но результат, видимо, не удовлетворил. Мужчина украл телефон у медицинского сотрудника, после чего скрылся.