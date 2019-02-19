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Пилорама горела ночью в Рогачеве. Пожар ликвидирован

19 февраля 2019 08:06
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Новости Беларуси. Пилорама горела в Рогачеве.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 февраля. По приезду подразделений МЧС было обнаружено открытое горение двух металлических ангаров, 20 на 30 метров, 1970 года постройки.  

Пилорама горела ночью в Рогачеве. Пожар ликвидирован-1

Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован. Продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций.  

В первом ангаре были уничтожены кровля, деревообрабатывающее оборудование и имущество внутри.  

Пилорама горела ночью в Рогачеве. Пожар ликвидирован-4

Фото: МЧС

Во втором ангаре повреждены кровля, стены, не обрезная доска и имущество внутри.  

Никто не пострадал.  

Устанавливается причина пожара.  

В середине февраля в Витебске на пожаре спасли 38-летнего мужчину (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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