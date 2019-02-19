Пилорама горела ночью в Рогачеве. Пожар ликвидирован

Новости Беларуси. Пилорама горела в Рогачеве. По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 февраля. По приезду подразделений МЧС было обнаружено открытое горение двух металлических ангаров, 20 на 30 метров, 1970 года постройки.

Фото: МЧС

Пожар был ликвидирован. Продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций. В первом ангаре были уничтожены кровля, деревообрабатывающее оборудование и имущество внутри.

Фото: МЧС