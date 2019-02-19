Пилорама горела ночью в Рогачеве. Пожар ликвидирован

Новости Беларуси. Пилорама горела в Рогачеве.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 февраля. По приезду подразделений МЧС было обнаружено открытое горение двух металлических ангаров, 20 на 30 метров, 1970 года постройки.
Новости Беларуси. Пилорама горела в Рогачеве.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 февраля. По приезду подразделений МЧС было обнаружено открытое горение двух металлических ангаров, 20 на 30 метров, 1970 года постройки.
Фото: МЧС
Пожар был ликвидирован. Продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций.
В первом ангаре были уничтожены кровля, деревообрабатывающее оборудование и имущество внутри.
Фото: МЧС
Во втором ангаре повреждены кровля, стены, не обрезная доска и имущество внутри.
Никто не пострадал.
Устанавливается причина пожара.
В середине февраля в Витебске на пожаре спасли 38-летнего мужчину (читать далее).