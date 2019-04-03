Из общежития в Новополоцке из-за пожара были эвакуированы 286 человек

Новости Беларуси. Из общежития в Новополоцке были эвакуированы 286 студентов.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью третьего апреля. Сотрудники МЧС получили сообщение о сработавшей сигнализации в общежитии «Полоцкого государственного университета» в Новополоцке.

Наблюдалось задымление на первом этаже пятиэтажного здания. Установлено, что возгорание случилось в помещении электрощитовой.

Здание общежития было оборудовано системой пожарной сигнализации со звуковым и световым оповещением, а в коридорах здания установлены дымовые извещатели. Они сработали и оповещение о пожаре включилось.