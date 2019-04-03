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Из общежития в Новополоцке из-за пожара были эвакуированы 286 человек

03 апреля 2019 07:24
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Новости Беларуси. Из общежития в Новополоцке были эвакуированы 286 студентов.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью третьего апреля. Сотрудники МЧС получили сообщение о сработавшей сигнализации в общежитии «Полоцкого государственного университета» в Новополоцке.  

Наблюдалось задымление на первом этаже пятиэтажного здания. Установлено, что возгорание случилось в помещении электрощитовой.  

Здание общежития было оборудовано системой пожарной сигнализации со звуковым и световым оповещением, а в коридорах здания установлены дымовые извещатели. Они сработали и оповещение о пожаре включилось.  

Из общежития в Новополоцке из-за пожара были эвакуированы 286 человек-1

Фото: МЧС

Из здания были эвакуированы 286 человек – из них 27 несовершеннолетних.  

Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.  

В результате возгорания в помещении электрощитовой был уничтожен счетчик активный электрической энергии трехфазный, повреждена подводящая к счетчику электропроводка.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – короткое замыкание подводящей электропроводки к электросчетчику.  

В феврале этого года в Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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