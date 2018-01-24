Прямой эфир

Пострадавший срезал дорогу на вокзал. 24-летний парень провалился под лед в Добруше

24 января 2018 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Провалившегося под лед парня спасли в Добруше.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко, инцидент произошел рано утром 24 января. Спасатели услышали крики о помощи – 24-летний житель Гомеля провалился под лед. Его вытащили спасатели при помощи лестницы.

Пострадавший не мог двигаться. Он был доставлен в медучреждение.

Молодой человек рассказал, что опаздывал на маршрутку, поэтому решил узнать у прохожего короткую дорогу на вокзал. Путь через реку оказался небезопасным – парень провалился под лед.

Важно не опускать голову под воду: что делать, если провалился под лёд? (читать советы от МЧС)

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
24 января 2018 14:12

В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом

Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются
24 января 2018 10:53

Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются

Под Гродно мужчина хотел совершить акт самосожжения: его отговорили журналисты и милиционеры
24 января 2018 08:51

Под Гродно мужчина хотел совершить акт самосожжения: его отговорили журналисты и милиционеры