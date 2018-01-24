Пострадавший срезал дорогу на вокзал. 24-летний парень провалился под лед в Добруше

Новости Беларуси. Провалившегося под лед парня спасли в Добруше.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко, инцидент произошел рано утром 24 января. Спасатели услышали крики о помощи – 24-летний житель Гомеля провалился под лед. Его вытащили спасатели при помощи лестницы.

Пострадавший не мог двигаться. Он был доставлен в медучреждение.

Молодой человек рассказал, что опаздывал на маршрутку, поэтому решил узнать у прохожего короткую дорогу на вокзал. Путь через реку оказался небезопасным – парень провалился под лед.