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В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом

24 января 2018 14:12
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Новости Беларуси. Жилой дом горел ночью 24 января в агрогородке Зачистье Борисовского района. На момент приезда спасателей деревянная постройка была охвачена пламенем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом-1

59-летний хозяин дома и его знакомый оставили помещения самостоятельно, однако успели отравиться угарным газом.

В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом-4

Их доставили в больницу. Огонь уничтожил кровлю, повредил имущество.

В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом-7

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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