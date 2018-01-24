В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом

Новости Беларуси. Жилой дом горел ночью 24 января в агрогородке Зачистье Борисовского района. На момент приезда спасателей деревянная постройка была охвачена пламенем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жилой дом горел ночью 24 января в агрогородке Зачистье Борисовского района. На момент приезда спасателей деревянная постройка была охвачена пламенем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
59-летний хозяин дома и его знакомый оставили помещения самостоятельно, однако успели отравиться угарным газом.
Их доставили в больницу. Огонь уничтожил кровлю, повредил имущество.
По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.