«2 недели назад мне «Вконтакте» написал друг»: как уберечься от Интернет-мошенников

Каких высот достигла наша цивилизация: раньше были простые карманники, а сегодня – хакеры. О хакерах-мошенниках, которые орудуют в социальных сетях, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Друзей, как известно, много не бывает. Однако, с этой истиной вряд ли согласятся пользователи социальных сетей, у которых количество виртуальных «друзей» может достигать 10 тысяч. Но как понять, кто, на самом деле, скрывается по ту сторону монитора?

Минчанка Анна Желанная на своем горьком опыте узнала, что дружба с незнакомыми друзьями может стоить очень дорого.

Анна Желанная:

2 недели назад мне «Вконтакте» написал мой давний друг с просьбой скинуть мой номер телефона, сказав, что сломался его телефон, и ему нужно перекинуть деньги на карточку.

Также попросил скинуть коды, которые мне придут.

Аня, девушка доверчивая и отзывчивая, не могла отказать другу. И спокойно выполнила его просьбу.

Отправила номер своего телефона и пришедшие на него коды.

И в тот же миг стала жертвой одной из самой популярной схемы Интернет-мошенничества. Получив заветные коды, друг-злоумышленник активировал Интернет-банкинг, перевёл деньги с телефона Ани на свою банковскую карту.

Анна Желанная:

Через неделю мне пришло сообщение от «Велкома», что я им должна 99 рублей.

Таких денег у студентки не было. Поэтому Анна решила связаться уже по телефону с тем самым другом. Разговор поверг девушку в ступор.

Как выяснилось, социальную страницу друга взломали, и помогла Аня неизвестно кому. В надежде, что деньги, всё-таки, получится вернуть, девушка обратилась в милицию, где её снова разочаровали.

Анна Желанная:

Сказали, что заплатить, всё равно, придётся. Компенсацию можно будет требовать уже только в суде, и только, если поймают мошенника.

Я, в итоге, заплатила.

Кстати, стоит отметить, что операторы мобильной связи неоднократно предупреждают своих абонентов о подобной Интернет-опасности. Как посредством СМС, так и посредством размещения материалов на своих сайтах.

Невнимательность и доверчивость выходят, чуть позже, боком. У минчанки Софии Теплоуховой история точь-в-точь, как у Ани.

София Теплоухова:

С моего телефона было списано 70 рублей.



В попытках самостоятельно разобраться в данной ситуации, София написала виртуальному другу о случившемся. А дальше – к гадалке не ходи.

София Теплоухова:

Друг перестал отвечать на мои сообщения. Заявление в милицию София, в отличие от Ани, писать не стала.

Видимо, на это и рассчитывали сетевые аферисты. Правоохранители просят жертв подобных преступных действий незамедлительно сообщать о них в милицию.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Да, действительно, в Республике Беларусь участились случаи несанкционированного доступа к учётным записям в социальных сетях наших граждан.

Что думают Интернет-мошенники, остаётся только догадываться. Ведь даже в виртуальном пространстве остаётся масса следов: от номера банковской карточки злоумышленника до IP-адреса компьютера и IMEI-номера телефона.

Да, серьёзные хакеры умеют маскировать эти данные, но на то они и серьёзные, чтобы не заниматься такими мелочами, как развод молодёжи в сетях.

Деятельность же таких мелких жуликов закон оценивает достаточно серьёзно.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подразделения органов внутренних дел проводят соответствующий комплекс мероприятий, направленный на установление личностей данных злоумышленников и привлечение к ответственности.

В 2017 году в Беларуси было возбуждено 138 уголовных дел по фактам мошенничества и хищения денежных средств в Интернете. Сотрудники управления «К» утверждают, что вычислить виртуальных преступников, всё же, не так просто: если злоумышленник находится в другой стране, найти его будет возможно только с помощью зарубежных партнеров.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, следуйте простым правилам.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Ни в коем случае, не распространяйте вышеуказанную информацию, реквизиты банковских платёжных карт, пришедшие кодовые слова, сообщения от операторов сотовой связи, либо банка, не распространяйте в адрес третьих лиц, не зависимо от имени кого они выступают: близкого родственника, друга.

Запомните раз и навсегда: мошенники могут взломать любую страницу в социальных сетях. В том числе, Вашу. Спам могут начать получать Ваши друзья – от Вашего имени, а Вы сами, при попытке зайти «к себе», можете угодить в ловушку. Например, Вам могут предложить для восстановления страницы прислать СМС, чего, конечно, не стоит делать. Просто свяжитесь со службой поддержки соцсети и сообщите о случившемся.

Чтобы обезопасить свой аккаунт от взлома, проверьте пароль.