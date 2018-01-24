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Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются

24 января 2018 10:53
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Новости Беларуси. Мотодельтоплан упал под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются-1

Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются-3

Пилот и пассажир не пострадали. Это случилось неподалеку от деревни Озерцо. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили лежащий в четырехстах метрах от дороги разбившийся летательный аппарат.

При аварийной посадке в нем находились пилот и пассажир. Помощь спасателей не понадобилась. Дельтаплан получил различные повреждения. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

# происшествия # Фотофакт # Крушение

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