Мотодельтоплан упал под Минском. Причины крушения устанавливаются

Новости Беларуси. Мотодельтоплан упал под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилот и пассажир не пострадали. Это случилось неподалеку от деревни Озерцо. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили лежащий в четырехстах метрах от дороги разбившийся летательный аппарат.

При аварийной посадке в нем находились пилот и пассажир. Помощь спасателей не понадобилась. Дельтаплан получил различные повреждения. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.