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В Заславле из-за пожара в яслях-саду эвакуировали 139 детей

25 сентября 2018 07:17
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Новости Беларуси. В Заславле из-за возгорания в яслях-саду эвакуировали детей.

По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого сентября. В ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» в Заславле начался пожар.

На место прибыли сотрудники МЧС. Было установлено, что задымление произошло на первом этаже – в помещении группы №8.

В результате возгорания был поврежден потолок на площади 80 кв. м., закопчены стены у входа в помещение спальни на площади 8 кв. м.

Никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 139 детей. Ребят перевели в ГУО «Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко».

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание светильника.

В январе из-за пожара 60 человек эвакуировали из школы-интерната в Вилейке (читайте далее). 

# Пожар # происшествия

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