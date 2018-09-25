В Заславле из-за пожара в яслях-саду эвакуировали 139 детей

Новости Беларуси. В Заславле из-за возгорания в яслях-саду эвакуировали детей.

По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого сентября. В ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» в Заславле начался пожар.

На место прибыли сотрудники МЧС. Было установлено, что задымление произошло на первом этаже – в помещении группы №8.

В результате возгорания был поврежден потолок на площади 80 кв. м., закопчены стены у входа в помещение спальни на площади 8 кв. м.

Никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 139 детей. Ребят перевели в ГУО «Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко».

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание светильника.