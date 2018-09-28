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В Витебске автомобиль Audi сбил 9-летнюю девочку во дворе

28 сентября 2018 14:15
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Новости Беларуси. В Витебске во дворе автомобиль сбил девочку.

По информации УСК по Витебской области, авария произошла вечером двадцать седьмого сентября. За рулем автомобиля Audi находился 35-летний мужчина. Во дворе у дома по ул. Чкалова транспортное средство столкнулось с 9-летней девочкой, которая перебегала дорогу.

Пострадавшую госпитализировали – у девочки телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений».

Назначен ряд экспертиз.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Всех, кто обладает информацией о ДТП, а также свидетелей и очевидцев просят обратиться по телефону +375(33) 399-80-44 (круглосуточно).

В конце минувшего года грузовик въехал в толпу людей в Минске (читать далее). 

# Авария в Витебске # происшествия

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