Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек

Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали 250 человек. Ещё двое людей были спасены, их жизнь вне опасности. Позже к медработникам с отравлением продуктами горения обратился один из проживающих в общежитии.