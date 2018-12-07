Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек

Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.
По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на десятом этаже двенадцатиэтажного общежития № 6 БГМУ.
Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.
По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на десятом этаже двенадцатиэтажного общежития № 6 БГМУ.
Фото: Минское ГУМЧС
Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали 250 человек. Ещё двое людей были спасены, их жизнь вне опасности. Позже к медработникам с отравлением продуктами горения обратился один из проживающих в общежитии.
Фото: Минское ГУМЧС
Как уточняется в Минском ГУМЧС, пожар был ликвидирован в полвосьмого вечера. Огнём повреждены имущество и отделка на площади 20 кв. метров.
Фото: Минское ГУМЧС
Устанавливается причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки в электророзетке.
Осенью 2018 года в Барановичах горел кирпичный гараж.
Ожоги получил пытавшийся ликвидировать пожар до прибытия спасателей мужчина – подробности здесь.