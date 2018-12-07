Прямой эфир

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек

07 декабря 2018 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.  

По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на десятом этаже двенадцатиэтажного общежития № 6 БГМУ.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали 250 человек. Ещё двое людей были спасены, их жизнь вне опасности. Позже к медработникам с отравлением продуктами горения обратился один из проживающих в общежитии.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Как уточняется в Минском ГУМЧС, пожар был ликвидирован в полвосьмого вечера. Огнём повреждены имущество и отделка на площади 20 кв. метров.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Устанавливается причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки в электророзетке.  

Осенью 2018 года в Барановичах горел кирпичный гараж. 

Ожоги получил пытавшийся ликвидировать пожар до прибытия спасателей мужчина – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Погибшая в ДТП в Солигорском районе женщина не была обозначена фликером
06 декабря 2018 17:20

Погибшая в ДТП в Солигорском районе женщина не была обозначена фликером

На Минском заводе шестерён погиб рабочий во время погрузочно-разгрузочных работ
06 декабря 2018 17:16

На Минском заводе шестерён погиб рабочий во время погрузочно-разгрузочных работ

В Барановичском районе мужчина подозревается в убийстве двух знакомых
06 декабря 2018 15:28

В Барановичском районе мужчина подозревается в убийстве двух знакомых