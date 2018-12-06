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Погибшая в ДТП в Солигорском районе женщина не была обозначена фликером

06 декабря 2018 17:20
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Новости Беларуси. Не учатся на чужих ошибках. Людей на дорогах не останавливают никакие предупреждения ГАИ, что обходится им ценою в жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погибшая в ДТП в Солигорском районе женщина не была обозначена фликером-1

Погибшая в ДТП в Солигорском районе женщина не была обозначена фликером-3

Снова смертельное ДТП по причине отсутствия светоотражающих элементов. Женщина погибла под колесами легковушки в Солигорском районе. В темное время суток она шла по краю дороги без фликера, в результате чего ее сбил автомобиль. От травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

В Госавтоинспекции отметили, что на автомобиле были зимние шины.

Под Солигорском Peugeot насмерть сбил 39-летнюю женщину

 

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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