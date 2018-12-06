На Минском заводе шестерён погиб рабочий во время погрузочно-разгрузочных работ

Новости Беларуси. Трагедия на Минском заводе шестерен. В одном из цехов во время погрузочно-разгрузочных работ оборвался трос с тяжелым грузом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия на Минском заводе шестерен. В одном из цехов во время погрузочно-разгрузочных работ оборвался трос с тяжелым грузом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В результате один из рабочих получил серьезную травму. По пути в больницу мужчина скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.