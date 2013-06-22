Из Facebook «утекла» конфиденциальная информация о 6 миллионах пользователей

Новости США. Утечка данных шести миллионов пользователей произошла из социальной сети Facebook. Телефонные номера и адреса электронной почты этих пользователей были доступны в течение года.

Администраторы социальной сети узнали о проблеме из жалобы владельца одного из аккаунтов. Facebook охарактеризовал проблему, как техническую неполадку. На устранение проблемы потребовалось 24 часа.



Представительство Facebook:

Это крайне неприятный эпизод, и мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.

Напомним, недавно эта социальная сеть была замешана ещё в одном скандале. Руководство компании призналось, что выдало американским спецслужбам личные данные более 20 тысяч пользователей. Как заверили администраторы сети, это были аккаунты тех владельцев, которых подозревают в терроризме или похищении детей.

Кстати, учёные утверждают, что социальные сети делают людей несчастными. Что когда мы просматриваем страницы виртуальных друзей, мы попросту завидуем. В начале этого года социальные сети облетела фотография, на которой два малыша с самодельным плакатом в руках просили всех поставить «лайки». За сто тысяч заветных «нравится» отец обещал купить детям щенка. Буквально за четыре дня мечта сбылась. Миллионы людей во всем мире сегодня променяли реальный мир на виртуальный. Но стали ли они от этого счастливее (смотрите видео)?