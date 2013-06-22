В США погиб двухлетний ребёнок, оставленный на жаре в закрытом автомобиле

Новости США. Трагедия произошла в городке Офэллон (штат Иллинойс). 32-летний мужчина оставил двухлетнего малыша в машине, припаркованной у дома. Одно окно автомобиля было слегка приоткрыто.

По данным полиции, мальчик прошёл в закрытой машине несколько часов. В то время отец малыша, будучи в нетрезвом состоянии, отсыпался на полу собственного дома. К слову, в тот день температура воздуха прогрелась до 33 градусов.

Бездыханного малыша обнаружила вернувшаяся в работы мать. Температура тела мальчика составляла 40,3 градуса Цельсия. Женщина вызвала службу спасения, но было уже слишком поздно.

Нерадивому отцу уже предъявлено объявление в непредумышленном убийстве. Кроме того, мужчина оставил в опасности своего второго ребёнка – пятилетнюю дочь, которая всё это время провела одна в доме без присмотра родителей. За это он также ответит в суде.

Как сообщает местный новостной портал St. Louis Today, в аналогичных обстоятельствах в США погибают около 37 детей.

Напомним, аналогичный случай произошёл несколько лет назад в Испании. Мать оставила ребёнка в машине и ушла на работу. Автомобиль простоял на солнце несколько часов. Когда женщина вернулась, сын был уже мертв. Как выяснилось в ходе расследования, женщина, утром должна была отвезти сына в садик, однако забыла это сделать и отправилась сразу на работу.

Случаи гибели детей, оставленных без присмотра не редки и в Беларуси. Дети гибнут на пожарах, тонут в реках, пока родители отдыхают. Подростки погибают, катаясь ночью на машинах отцов. Напомним, в прошлом году в Гомельской области 17-летний парень решил покатать друзей 16 и 15 лет и 14-летнюю девушку на отцовской машине ВАЗ-2101. Пассажиры-парни находились на заднем сиденье автомобиля, девушка – на переднем. Водитель и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности. На одном из поворотов местной дороги в 3 ночи школьник не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево: один пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель серьезно не пострадал, но, испугавшись, ушел с места аварии домой (смотрите видео).