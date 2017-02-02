Социальные сети: зачем работодатели проверяют аккаунты кандидатов?

Елена Пищикова, певица: Я, как артист, конечно, использую социальные сети для того, чтобы поделиться со своими поклонниками, зрителями результатами своего творчества. Это фото и видео с выступлений, концертов.

Певица Елена Пищикова уже не представляет своей жизни без социальных сетей. Практически ежедневно она выкладывает в Интернете новые снимки себя любимой. Девушка даже посвятила песню популярному интернет–ресурсу.

Однако, глядя на фотографии Елены Пищиковой окружающие делают совсем другие выводы.

Нелли Куприянович, психолог:

Она не замужем, и, возможно, такими фотографиями стремится привлечь партнёра.

Елена Пищикова, певица:

У меня есть табу: та информация, которую я никогда не вылью в социальных сетях – мои личные отношения. Мои подписчики и поклонники никогда не узнают, с кем я встречаюсь и вообще какие-то подробности моей личной жизни.

Многие даже не догадываются, что социальные сети могут как помочь, так и навредить нам и в трудоустройстве на работу. Оказывается: некоторые наниматели и сотрудники по подбору персонала тщательно изучают не только резюме, но и аккаунт претендента на вакантное место.

Татьяна Исаева, руководитель отдела по управлению персоналом:

Обращаем внимание на никнейм, на заглавную фотографию. По этому видно, порой, насколько адекватен кандидат.

Информация в социальных сетях характеризует личные качества человека, его образ жизни, круг общения, интересы, общественно-политические взгляды. И многие работодатели всё это оценивают.

Перед тем, как что-то разместить в социальных сетях, лишний раз подумайте: для чего это вам нужно. И помните: информацию в открытом доступе может использовать кто угодно и для каких угодно целей.