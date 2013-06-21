В Москве двухлетнего мальчика убила старая сосна

Новости России. Трагедия в Битцевском лесопарке, у пересечения Балаклавского и Севастопольского проспектов на юге Москвы. В результате падения дерева погиб двухлетний мальчик.

Двухлетний Миша гулял с бабушкой в парке, когда на него рухнула старая сухая сосна. Толстая ветка сбила ребёнка с ног. Очевидцы вызвали скорую, но прибывшим врачам спасти ребёнка уже не удалось.

Как сообщили «Комсомольской правде» в территориальном подразделении «Битцевский лес», причиной падения сухого дерева могли стать дожди. По факту гибели ребенка проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов направил обращение врио мэра Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать помощь семье малыша, а также попросил руководителя СУ СК РФ по Москве возбудить уголовное дело в отношении администрации парка в связи с несчастным случаем.

Между тем, как сообщают специалисты, в парках Москвы – около 30 тысяч сухостойных деревьев.



Столичный департамент природпользования и охраны окружающей среды (в интервью «Комсомольской правде»):

На особо охраняемых природных территориях Москвы сейчас около 30 тысяч сухостойных деревьев. Наши специалисты регулярно ведут мониторинг, находят такие деревья и помечают их специальным клеймом. Потом эти деревья спиливают и вывозят. Но есть трудности. Во-первых, таких деревьев много, их нельзя спилить за один день. Во-вторых, есть регламент, согласно которому с апреля по конец лета деревья пилить нельзя, потому что идет гнездование птиц.

Что стало причиной несчастного случая в Битцевском парке, ещё предстоит выяснить. Однако жизнь маленькому человечку уже не вернуть.



Напомним, аналогичная трагедия произошла несколько лет назад в Беларуси. Рухнувшее дерево убило двухлетнюю девочку на кладбище в Столбцовском районе. На Радуницу молодая мама, взяв с собой двухлетних дочурок Анечку и Сашеньку, пошла на сельское кладбище – привести в порядок могилки. По велению злого рока, судьбы или просто случая произошло страшное: огромное дерево, растущее близ могилки, рухнуло прямо на женщину с девочками. Анастасия получила серьезную травму головы и перелом руки со смещением. До сих пор вся семья не может поверить в случившееся, а чудом оставшаяся в живых Сашенька постоянно повторяет имя погибшей сестренки (смотрите видео).