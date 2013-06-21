В центре Минска двое неизвестных на глазах у прохожих угнали припаркованные велосипеды

Новости Беларуси. В Беларуси с приходом лета участились кражи велосипедов. Так, очередной случай произошел прямо в центре Минска. Двое молодых людей подошли к велосипедам, которые были пристегнуты замками к воротам, и разрезали тросы.

Грабители сработали слаженно и оперативно. Весь процесс занял не больше минуты. Затем на глазах у прохожих сели на двухколесный транспорт и уехали.

Случившееся зарегистрировала камера видеонаблюдения. Злоумышленники объявлены в розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За грязной работой злоумышленники попали в объектив камеры видео-наблюдения. На записи видно, как крадут велосипеды. Что называется, средь бела дня и на глазах у прохожих. Весь процесс занял не больше минуты. Потерпевшие в милицию позвонили спустя пару часов. Когда обнаружилась пропажа. Такие случаи, как отмечают правоохранители, не редкость. Только с мая в Минске украли почти сто велосипедов. Однако далеко не все кражи раскрывают.

Андрей Сачков, первый заместитель начальника УВД администрации Ленинского района Минска:

Очень много велосипедов, которые не имеют номеров. Тяжело их искать. Если обращаются незамедлительно и есть какие-то характерные особенности у велосипеда и обращение в кратчайшие сроки, конечно, увеличивается вероятность.

Еще об одном похожем случае наш телеканал рассказывал неделю назад. Тогда и вовсе двадцатидвухлетний минчанин украл три велосипеда, взяв их напрокат. Причем, один из них он умудрился продать сотрудникам этого же салона.

По статистике, находят только 20 процентов пропаж. Основная проблема -обращаются в милицию поздно. К тому же на многих моделях нет заводских номеров. Это тоже усложняет поиск. При этом украсть двухколесный транспорт, как уверяют велоспециалисты, дело нехитрое.

Александр Шашковский, сотрудник магазина по продаже велосипедов:

Вору неважно, какой толщины кабель. Они перекусываются все одинаково. Я бы рекомендовал велосипед оставлять в людном месте. И на 10-15 минут.

Практически любой велосипед от кражи не застрахован. Однако избежать этого можно. Велосипедисты рекомендуют не оставлять свой двухколесный транспорт в одних и тех же местах. То же самое старается делать и Настя. За рулем девушка несколько лет.

Анастасия Бурак, велосипедист:

Я стараюсь ненадолго, но все равно страшно оставлять. Стараюсь, где парковки для велосипедов, и так, чтоб крепко.

Обоих молодых людей, укравших велосипеды накануне, объявили в розыск. Сотрудники милиции просят всех, кто может опознать злоумышленников, позвонить по телефону 102. Нерадивым любителям чужих велосипедов грозит до 3 лет тюрьмы.