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В Барани 4-летний ребёнок засунул ногу в батарею и застрял

08 августа 2020 10:09
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Новости Беларуси. 7 августа около половины шестого вечера в городе Барань Оршанского района мальчик застрял в батарее.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 4-летний мальчик сунул ногу в пролёт радиатора отопления. Когда ребёнок попытался освободиться, то понял, что не может. Родственники малыша вызвали спасателей.

Прибывшие подразделения МЧС с использованием гидравлического оборудования образовали достаточное пространство в чугунном радиаторе, чтобы можно было извлечь ногу несовершеннолетнего. Ребёнок не пострадал.

На прошлой неделе помощь спасателей потребовалась мальчику в Толочинском районе. Ребёнок застрял в детской горке – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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