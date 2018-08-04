История счастливого спасения: в Городокском районе спасли пожилого мужчину, который почти неделю бродил по лесу

Новости Беларуси. В Городокском районе найден пожилой мужчина, который почти 6 дней блуждал в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе спасатели вывели из леса заблудившихся супругов О пропаже витебчанина в милицию сообщила его дочь. Правоохранители сразу же предположили, что пенсионер ушел в лес, так как в доме отсутствовали резиновые сапоги и рюкзак. После чего сразу же приступили к поискам.

Шкуратова Ольга, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Было установлено, что пенсионер отправился на автобусе в Городокский район и вышел в деревне Боровцы. Жители населенного пункта подтвердили, что видели утром похожего по описанию грибника, направляющегося в лес. Для поиска пропавшего мужчины были задействованы необходимые силы: РОВД, МЧС, военнослужащие внутренних войск и местные жители. Облет зоны поиска осуществлялся на вертолете, искали и с помощью квадрокоптера.