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При лобовом столкновении Volkswagen и Opel в Дрогичинском районе погибла беременная девушка

04 августа 2018 12:09
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Новости Беларуси. По факту аварии в Дрогичинском районе возбуждено уголовное дело.

По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, ДТП произошло ночью третьего августа. За рулем Volkswagen находился 23-летний водитель. Пассажирами автомобиля были три девушки.

Во время обгона ехавшего в попутном направлении транспортного средства водитель Volkswagen выехал на встречку, где произошло столкновение с Opel, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате аварии скончалась 27-летняя беременная пассажирка Volkswagen. Водитель и еще две девушки, находившиеся в автомобиле, были доставлены в медучреждение. Их жизни ничего не угрожает.

Водитель автомобиля Opel находится в реанимации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В конце июля а Каменецком районе столкнулись МАЗ и Renault.

Погибла семья с двумя маленькими детьми (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия # Дмитрий Иванюк

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