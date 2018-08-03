Прямой эфир

Житель Гродно вколол двум девочкам неизвестное вещество. Мужчина заключён под стражу

03 августа 2018 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужчина, вколовший двум маленьким девочкам инъекции в Гродно, заключен под стражу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось двадцать шестого июля. Мужчина вколол детям неизвестное вещество.

В соцсетях после инцидента стала появляться информация о том, что мужчина заманил девочек, которым по 5 и 7 лет, в подъезд и сделал им инъекцию.

Житель Гродно был задержан.

Возбуждено уголовное дело (читать далее).

Девочки чувствуют себя хорошо. Их не госпитализировали.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители отмечают, что больше в милицию от жителей областного центра подобные сообщения не поступали.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Вороновском районе перевернулся и загорелся Volkswagen: водитель и пассажиры смогли выбраться из легковушки
03 августа 2018 11:50

В Вороновском районе перевернулся и загорелся Volkswagen: водитель и пассажиры смогли выбраться из легковушки

«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда
03 августа 2018 11:40

«Сказал, что нужно какие-то витаминки купить». Потерпевшие об обрушении цирка-шапито в Заславле накануне суда

В Гродно мужчина вколол двум девочкам неизвестное вещество в подъезде
03 августа 2018 11:28

В Гродно мужчина вколол двум девочкам неизвестное вещество в подъезде