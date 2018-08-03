Житель Гродно вколол двум девочкам неизвестное вещество. Мужчина заключён под стражу

Новости Беларуси. Мужчина, вколовший двум маленьким девочкам инъекции в Гродно, заключен под стражу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось двадцать шестого июля. Мужчина вколол детям неизвестное вещество.

В соцсетях после инцидента стала появляться информация о том, что мужчина заманил девочек, которым по 5 и 7 лет, в подъезд и сделал им инъекцию.

Житель Гродно был задержан.

Возбуждено уголовное дело (читать далее).

Девочки чувствуют себя хорошо. Их не госпитализировали.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители отмечают, что больше в милицию от жителей областного центра подобные сообщения не поступали.