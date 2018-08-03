Смертельная авария: в Калужской области погибли двое белорусов

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России находится в контакте с властями Калужской области по поводу трагической гибели двух белорусов. Об этом дипломаты сообщили в своем твиттере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, автокатастрофа произошла накануне на трассе «Москва-Рославль». Наши земляки управляли автомобилем ВАЗ-2108. По неизвестной пока причине, они выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем Вольво.