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Смертельная авария: в Калужской области погибли двое белорусов

03 августа 2018 14:39
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России находится в контакте с властями Калужской области по поводу трагической гибели двух белорусов. Об этом дипломаты сообщили в своем твиттере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельная авария: в Калужской области погибли двое белорусов-1

Напомним, автокатастрофа произошла накануне на трассе «Москва-Рославль». Наши земляки управляли автомобилем ВАЗ-2108. По неизвестной пока причине, они выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем Вольво.

Смертельная авария: в Калужской области погибли двое белорусов-4

41-летний водитель ВАЗа и его 45-летний пассажир погибли на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы. О том, что погибшие являлись гражданами Беларуси, также сообщило посольство.

# Авария # происшествия

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