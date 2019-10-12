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Пил квас. В Гродно сотрудники ГАИ задержали нетрезвого таксиста

12 октября 2019 07:54
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Новости Беларуси. 10 октября около десяти вечера в Гродно был задержан нетрезвый водитель такси. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летний таксист за рулём Skoda принял заказ на улице Врублевского, после чего вместе с пассажиром поехал на Болдина. Компания молодых людей, которая находилась на остановке, обратила внимание на виляния иномарки, о чём сообщила в ГАИ. 

Вскоре правоохранители остановили водителя. Подозрения очевидцев подтвердилось. Медосвидетельствование показало, что в организме таксиста было 1,8 промилле алкоголя. 

В протоколе опроса мужчина указал, что выпил полтора литра кваса. 

В конце лета в Гродно был задержан нетрезвый водитель такси. 

При заезде на парковку машина «виляла» и задела бордюрный камень – подробнее здесь

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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