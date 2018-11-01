Шесть автомобилей попали в аварию на МКАД

Новости Беларуси. 31 октября около половины шестого вечера грузовик DAF врезался в остановившийся автомобиль.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, фура ехала по МКАД в направлении улицы Кижеватова. Съезжая на Слуцкое шоссе и перестраиваясь в другую полосу, водитель транспортного средства не заметил остановившиеся впереди него автомобили.

Произошло столкновение с Renault. Автомобили перед легковушкой и она сама затормозили из-за заглохшей впереди машины. Когда фура врезалась в Renault, началась цепочка столкновений. Повреждения получили шесть автомобилей.

Два водителя были доставлены в медучреждение.

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