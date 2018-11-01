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Шесть автомобилей попали в аварию на МКАД

01 ноября 2018 06:43
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Новости Беларуси. 31 октября около половины шестого вечера грузовик DAF врезался в остановившийся автомобиль.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, фура ехала по МКАД в направлении улицы Кижеватова. Съезжая на Слуцкое шоссе и перестраиваясь в другую полосу, водитель транспортного средства не заметил остановившиеся впереди него автомобили.  

Произошло столкновение с Renault. Автомобили перед легковушкой и она сама затормозили из-за заглохшей впереди машины. Когда фура врезалась в Renault, началась цепочка столкновений. Повреждения получили шесть автомобилей.  

Два водителя были доставлены в медучреждение.  

На неделе в Минске произошло ДТП на проспекте Независимости у цирка.  

Авария случилась почти сразу после ухода регулировщика с перекрёстка – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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