«Информация поступила от военного руководства»: почему украинский диспетчер угрожал белорусскому «Боингу»

Новости Беларуси. Новые подробности инцидента с воздушным лайнером «Белавиа» (подробнее об этом здесь). 1 ноября обнародована расшифровка переговоров пилота с диспетчером киевского аэропорта «Жуляны».

Она полностью подтверждает информацию о том, что нашим летчикам угрожали боевой авиацией.

Напоминаем: 21 октября белорусский самолёт, выполнявший рейс Киев–Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета под угрозой применения истребителей. В связи с инцидентом руководителю украинской дипмиссии в нашей стране вручили ноту протеста. Белорусская сторона настаивает на возмещении убытков и официальных извинениях. Реконструкция событий в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот рейс, похоже, еще долго не отправлял бы догадки и кривотолки на запасной аэродром. Если бы не обнародование расшифровки переговоров экипажа «Белавиа» с диспетчером аэропорта «Жуляны».

Мы попытаемся реконструировать события, происходившие на борту 21 октября после взлета в 15.25.

Итак, на старте воздушного пути все штатно. Пассажиры готовят столики, бортпроводники – чай-кофе и воду. И в этот момент в кабине пилотов…

Диспетчер:

«Белавиа-840», Киев-Радар.

Пилот:

Слухаю.

Диспетчер:

«Белавиа-840», поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

Именно эта фраза стала камнем небесно-земного преткновения. В Службе безопасности Украины категорически опровергали информацию, что рейс вернули под угрозой поднять истребители.

Тогда белорусский авиаперевозчик пообещал обнародовать переговоры экипажа и диспетчера, что, собственно, и было сделано.

Только в кабине пилотов о будущих перипетиях, конечно, не думают. После безуспешных попыток уточнить, по какой причине самолет должен вернуться, у командира секунды на принятие решения.

Пилот:

А причина какая?

Диспетчер:

«Белавиа-840», я получил указания вернуть вас на аэродром вылета.

Пилот:

Жуляны, да?

Диспетчер:

Так точно, Жуляны.

Пилот:

Хорошо, разворачиваемся.

Пилоты в недоумении. На борту, на перехват которого, исходя из разговора с диспетчером, могли поднять боевую авиацию, 136 пассажиров.

И самое обидное, что летят-то уже практически над Беларусью.

И спустя некоторое время «Жуляны» снова выходят в воздушный эфир. С более чем лаконичными разъяснениями.

Диспетчер:

«Белавиа-840», говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэропорт «Жуляны» поступила от военного руководства. Доклад более детальный вам скажут после посадки.

То, что было после посадки, ни для кого не секрет (подробнее – здесь). Правоохранительные органы Украины сняли с рейса гражданина Армении. Которого вскоре отпустили, и он благополучно улетел в Минск уже на следующем борту. «Белавиа» надеется на возмещение убытков, а

в СБУ после обнародования переговоров уже сводят ситуацию к «человеческому фактору»: дескать, диспетчер просто переусердствовал.

МИД Беларуси в связи с инцидентом заявил протест и вручил ноту Украине. Заметим, еще 22 октября! И лишь 1 ноября, опять же, после того, как стала известна суть разговора, в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ведут расследование и отнеслись к инциденту со всей серьезностью.