Армен Мартиросян о действиях СБУ: «Мне ничего не предъявляли, абсолютно»

Новости Беларуси. А вот белорусскому самолету, который в 21 октября вылетел из киевского аэропорта «Жуляны», не повезло. Через несколько минут после взлета наш лайнер с пассажирами на борту развернули и, угрожая поднять в воздух истребители, вынудили вновь приземлиться в Киеве.

Как выяснилось позже – ошибочка вышла, вернее, проверка одного из пассажиров ничего не принесла, и его благополучно отпустили.

Сейчас инцидент перешел уже в дипломатическую плоскость. МИД Беларуси требует от Киева официальных извинений, а авиакомпания «Белавиа» – денежной компенсации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналист и блогер Армен Мартиросян намерен обратиться в суд.

На часах 15.25. Самолет компании «Белавия» по расписанию вылетает из киевского аэропорта «Жуляны». На борту свыше 140 человек, из них только 6 – члены экипажа. И когда до воздушного пространства Беларуси оставались считанные десятки километров,

украинский диспетчер, по словам пилота, потребовал развернуть воздушное судно и вернуться в Жуляны.

В качестве железного была использована угроза поднять на перехват истребители. Дабы не подвергать жизнь пассажиров опасности, командир экипажа принимает решение развернуть самолет. При этом причины такого спорного решения украинские силовики не называют. Только после проверки Boeing СБУ скажет, что, мол, предотвратили угрозу национальной безопасности!

Елена Гитлянская, пресс-секретарь службы безопасности Украины:

Та информация, которой мы располагали, заслуживала таких действий службы национальной безопасности. Но пока команда дошла, самолет поднялся в небо, и его вернули.

А причиной такого переполоха и по совместительству угрозой национальной безопасности оказался гражданин Армении, проживающий в России.

Армен Мартиросян журналист, блогер и глава общественной организации.

Армен Мартиросян, журналист, блогер:

Как произошло: вернули самолет, объявили меня по громкой связи, чтобы я с вещами шел на выход. Встретили люди, которые показали удостоверения и представились сотрудниками СБУ. На мои вопросы: «На основании чего я был возвращен на территорию Украины?» объясняли, что кто-то должен привезти какие-то бумаги, основание показать. В итоге никто не предъявил и не показал. Я переоформил билет и вылетел следующим рейсом.

Сняв с рейса Армена Мартиросяна, самолет, как ни в чем не бывало, дозаправили и отправили по намеченному маршруту.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Я не думаю, что это должно как-то повлиять на выполнение рейсов между двумя странами, «Белавиа» или украинскими авиакомпаниями.

С опозданием в два часа он приземлился в Минске. Но белорусская сторона сразу же дала понять, что так просто эту ситуацию не отпустит.

МИД Беларуси вызвал главу дипмиссии Украины и вручил ноту протеста.

Ведь такие действия украинской стороны подрывают не только добрые дипломатические отношения, но и напрямую нарушают Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. В ней, среди прочего, черным по белому написано.

Конвенция о международной гражданской авиации, подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года:

Договаривающиеся государства признают, что каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полете, и что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна.

На, мягко говоря, вопиющие действия СБУ МИД потребовал официальных извинений. А «Белавиа» – компенсацию за расходы.

«Украэрорух», чей диспетчер и скомандовал развернуть самолет, ситуацию комментировать не стали. А в СБУ, даже не смотря на фактическое нарушение международной конвенции, уверены, что это абсолютно нормальная процедура – разворачивать самолёты из других стран. Да и в истребители верить отказываются, при этом заявляя, что это не их компетенции вопрос.

Александр Ткачук, руководитель аппарата службы безопасности Украины:

Наша служба действовала исключительно в рамках закона. Информации о том, что в небо собирались поднимать истребители, у нас нет. И я думаю, что это абсурдно полагать, что военные летательные аппараты могли быть подняты против гражданского самолета. Мы не можем комментировать вопросы исполнения полетов гражданскими самолетами – это не наша компетенция.

Так или иначе, но пострадавший от странных действий украинской службы безопасности Армен Мартиросян до сих пор не понял, что же от него хотели. И узнать он это намерен через суд.

Армен Мартиросян:

Подаю в суд иск на противоправные действия украинских властей. В чем я представляю эту угрозу, на основании чего? Мне ничего не предъявляли, абсолютно.

Тем временем в кампании «Белавии» уверили, что расшифруют запись переговоров экипажа белорусского Боинга с украинскими диспетчерами.

Но уже ясно, что на вопрос «а была ли угроза истребителем», вероятнее всего, прозвучит утвердительный ответ.