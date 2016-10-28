Приговор байкеру, сбившему сотрудника ГАИ, можно обжаловать в течении 10 дней

Новости Беларуси. 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В суде Центрального района Минска 28 октября вынесли решение по делу байкера, по вине которого серьезно пострадал сотрудник ГАИ.

Также мотоциклисту предстоит выплатить компенсацию потерпевшему автоинспектору.

Данный приговор не окончательный и его можно обжаловать в течение 10 дней. Напомним, ДТП произошло весной на перекрестке проспектов Машерова и Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.