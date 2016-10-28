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Приговор байкеру, сбившему сотрудника ГАИ, можно обжаловать в течении 10 дней

28 октября 2016 17:40
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Новости Беларуси. 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В суде Центрального района Минска 28 октября вынесли решение по делу байкера, по вине которого серьезно пострадал сотрудник ГАИ.

Также мотоциклисту предстоит выплатить компенсацию потерпевшему автоинспектору.

Данный приговор не окончательный и его можно обжаловать в течение 10 дней. Напомним, ДТП произошло весной на перекрестке проспектов Машерова и Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате неправомерных действий подсудимого инспектор получил многочисленные травмы и провел несколько месяцев в больнице.

# происшествия # Судебная система Беларуси

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