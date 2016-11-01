«Хорошо. Разворачиваемся»: переговоры пилота «Белавиа» с украинским диспетчером

Новости Беларуси. Новые подробности инцидента с разворотом воздушного лайнера «Белавиа» (подробнее об этом можно узнать здесь). 1 ноября обнародована расшифровка переговоров пилота с диспетчером киевского аэропорта Жуляны.

Пилот уточняет причину и сообщает, что уходит на разворот. Таким образом,

угроза применения боевой авиации в случае невыполнения команды диспетчера, что опровергала украинская служба безопасности, очевидна.

Напомним, на минувшей неделе в МИД Беларуси заявили: если Украина будет отмалчиваться, то записи бортового самописца обнародуют.

Белорусская сторона по-прежнему настаивает на том, что украинские власти должны возместить расходы и ущерб от вынужденного разворота, а также извиниться за инцидент и угрозу жизни пассажиров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.