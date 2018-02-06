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Хотели срезать путь. В Минске двое мужчин провалились под лед на Свислочи

06 февраля 2018 08:30
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Новости Беларуси. В Минске двое мужчин провалились под лед Свислочи.

По информации МЧС Беларуси в Twitter, инцидент произошел утром 6 февраля. Мужчины хотели срезать путь по льду и провалились. Их спасли работники МЧС. Пострадавших отвезли на обследование в медучреждение.

По предварительной информации, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС отмечают, что важно выбирать правильный лёд для выхода. Если ЧП все-таки произошло, то нужно помнить несколько правил.

Что делать, если провалился под лёд? (читать далее)

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# происшествия # Несчастный случай

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