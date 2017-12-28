Важно не опускать голову под воду: что делать, если провалился под лёд?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска: Очень важно выбрать правильный лёд и понимать, на какую толщину льда можно выходить. Более-менее безопасная толщина льда считается около 20 сантиметров, однако определить её сложно на вид. Индикатором безопасного льда будет выступать цвет: зелёный или голубовато-зелёный. Если же мы видим серый и буро-серый цвет льда, то ни в коем случае не стоит на него наступать. Уже имеется опасность того, что лёд будет непрочным и велик риск последствий.

Что делать, если провалился под лёд?

Ольга Мельченко:

Самое важное правило – отсутствие паники. Важно не паниковать и работать максимально быстро. Человеку достаточно 15 минут находиться, чтобы получить серьёзные обморожения. Нужно отойти на безопасное расстояние, попытаться найти какой-то предмет, с помощью которого можно достать человека. Это может быть палка или верёвка. На рыбалку необходимо брать с собой спасательный набор: верёвка, спасательный жилет, какие-то крючки.



Если провалился под лёд, важно не опускать голову под воду. Она намокает, и у организма начинают запускаться другие процессы. Далее необходимо аккуратно облокотиться на край полыни и попытаться перевернуться, чтобы мы могли откатиться на безопасное расстояние. И нельзя вставать сразу!