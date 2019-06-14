Жительница Барановичей приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство новорождённого

Новости Беларуси. 14 июня в Бресте вынесен приговор жительнице Барановичей, которая обвинялась в убийстве новорождённого сына.

Как сообщается на сайте Верховного суда, женщина собиралась совершить убийство, ещё находясь беременной. Родив ребёнка в квартире, гражданка вынесла ребёнка на улицу и положила в мусорный контейнер. Новорождённый погиб от переохлаждения.

Обвиняемая признана виновной в убийстве беспомощного малолетнего лица с особой жестокостью. Ей назначено 9 лет лишения свободы, наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

Ранее сообщалось, что преступление было совершено 8 июня 2015 года. Тело ребёнка в мусорном контейнере обнаружила уборщица. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Сначала был установлен отец ребёнка, а некоторое время спустя – мать.