Прямой эфир

Жительница Барановичей приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство новорождённого

14 июня 2019 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 июня в Бресте вынесен приговор жительнице Барановичей, которая обвинялась в убийстве новорождённого сына.  

Как сообщается на сайте Верховного суда, женщина собиралась совершить убийство, ещё находясь беременной. Родив ребёнка в квартире, гражданка вынесла ребёнка на улицу и положила в мусорный контейнер. Новорождённый погиб от переохлаждения.  

Обвиняемая признана виновной в убийстве беспомощного малолетнего лица с особой жестокостью. Ей назначено 9 лет лишения свободы, наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.  

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.  

Ранее сообщалось, что преступление было совершено 8 июня 2015 года. Тело ребёнка в мусорном контейнере обнаружила уборщица. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Сначала был установлен отец ребёнка, а некоторое время спустя – мать.  

Расследование уголовного дела было завершено в середине мая – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе
14 июня 2019 09:44

В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota
14 июня 2019 08:00

В Бресте BMW лёг на бок после столкновения с Toyota

В Гродно умерла 27-летняя роженица
14 июня 2019 07:42

В Гродно умерла 27-летняя роженица