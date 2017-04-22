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«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота»: подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом

22 апреля 2017 16:45
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Новости Беларуси. МИД Беларуси 22 апреля  вручил ноту протеста Литве из-за нарушения государственной границы.

Инцидент произошел в минувшую среду в районе строящейся белорусской атомной электростанции.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота»: подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом-1

Литовский легкомоторный самолет залетел на территорию нашей страны на 8 километров, затем развернулся и покинул пределы белорусского воздушного пространства.

Всё время, пока судно находилось над Беларусью, его контролировали средства противовоздушной обороны.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота»: подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом-4

Герман Александров, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства РБ: 
Республика Беларусь строго придерживаются норм международного воздушного права и вправе рассчитывать на соблюдение принципов суверенитета в отношении своего воздушного пространства со стороны стран соседей.

Мы с пониманием относимся к ситуациям, возникающим под влияниям фактора непреодолимой силы или в аварийных ситуациях.

Однако в данном случае мы не видим обстоятельств, оправдывающих допущенное нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

Олег Двигалев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Хотелось,

чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений и соблюдала международное законодательство,

не допускала таких нарушений со своей стороны. Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция. И надеюсь, что литовская сторона это подтвердит.  

Теперь белорусское внешнеполитическое ведомство ждет разъяснений по факту нарушения литовским самолетом воздушного пространства нашей страны. Расследование инцидента будет продолжено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности инцидента: Литва начала расследование инцидента с самолетом, залетевшим в Беларусь. 

# происшествия # Фотофакт # Олег Двигалев # МИД Беларуси # Герман Александров

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