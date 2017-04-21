В Минском районе за кражу продуктов задержаны две работницы столовой при лицее МВД

Новости Беларуси. Работниц столовой при лицее Министерства внутренних дел поймали в краже продуктов. Вблизи детского лагеря «Белые росы» в Минском районе, правохранители задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку – повара и посудамойку столовой. При осмотре их пакетов оперативники нашли похищенные продукты.

Причиной проверки стала информация о том, что учащиеся лицея выдают пищевой пай ниже необходимую норму. В это время здесь обучаются и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей.