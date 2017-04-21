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СК возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста в Брестской области, подозреваемые задержаны

21 апреля 2017 16:15
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Новости Беларуси. По факту обнаружения тела жителя Бреста с признаками смерти криминального характера возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина работал таксистом. Ему было 35 лет.

Тревогу забили коллеги. В социальных сетях они разместили информацию о том, что пропал человек.

Мужчина не вернулся с работы домой.

Его тело в четверг днем обнаружили в мелиоративном канале под Брестом. Автомобиль Opel Omega объявили в розыск.

Как рассказал официальный представитель управления Следственного комитета, документов и ценных вещей при мужчине не найдено (здесь подробнее).

По последней информации,

задержаны два молодых человека 1992 и 1993 годов рождения.

Они передвигались на машине погибшего. Это жители Гродненской области. 

# происшествия # Убийство # Марина Дранькова

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