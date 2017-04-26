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Литва начала расследование инцидента с самолетом, залетевшим в Беларусь

26 апреля 2017 07:47
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Новости Беларуси. Литва начала расследование инцидента с легкомоторным самолетом на литовско-белорусской границе. Такая информация размещена на сайте литовской госпогранслужбы.

Как сообщалось, белорусские военные 19 апреля около двух часов дня зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства. Самолет углубился на белорусскую территорию на восемь километров, а через три минуты развернулся и покинул территорию страны. По этому факту руководителю литовской дипмиссии в республике была вручена нота протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности о нарушении воздушной границы Беларуси литовским самолетом здесь.

# происшествия # Самолет

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