Тело таксиста нашли под Брестом в мелиоративном канале, его автомобиль объявлен в розыск

Новости Беларуси. Тело 35-летнего мужчины обнаружили в мелиоративном канале недалеко от деревни Дружба. Как рассказали в Следственном комитете, смерть брестчанина носит криминальный характер.

Его автомобиль Opel Omega объявлен в розыск.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Потерпевший работал таксистом как индивидуальный предприниматель, проживал в областном центре. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, мотив и личность подозреваемого в совершении противоправных действий. Для определения точной причины, повлекшей его гибель, назначена судебно-медицинская экспертиза. При себе у мужчины документов, а также ценных вещей не найдено. Автомобиль Opel Omega серебристого цвета, тип кузова «седан», р.з. 1ТАХ2132 или 7073 АС-1 объявлен в розыск.