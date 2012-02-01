Хакеры из Беларуси за 4 месяца похитили около $2 млн с карт-счетов десятка тысяч человек

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении преступной группы хакеров. В списке потерпевших десятки тысяч человек. Это граждане России, Канады, США, Германии, Бельгии, Великобритании, Испании и других стран.



В январе разоблачение группы завершилось. Участники были задержаны.



Хакеры действовали по стандартной схеме и рассчитывали на доверчивость Интернет-пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Олег Слепченко, заместитель начальника отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

В силу того, что пользователь не мог своими силами разблокировать операционную систему, он соглашался на условия, выдвинутые преступниками, и приходил по ссылке, где предлагалось приобрести так называемые антивирусные программы. Для этого надо было авторизироваться, внести идентификационные данные со своих карт-счетов.



Иван Судникович, следователь по особо важным делам Следственного Комитета Республики Беларусь:

Трое участников преступной группы были задержаны на территории Минска. Организатор был задержан на территории Киева. Трое белорусских участников группы, которые были задержаны в Минске, сейчас находятся в следственном изоляторе города. Организатор преступной группы находится в следственном изоляторе Киева.