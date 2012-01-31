Прямой эфир

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи

31 января 2012 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пламя вспыхнуло около пяти часов вечера в частном доме. К моменту приезда спасателей крыша дома горела открытым пламенем.

Прибывшие на место происшествия пожарные не сразу смогли приступить к ликвидации огня. Из-за низкой температуры вода в близлежащих гидрантах замерзла. Ее пришлось набирать из систем водоснабжения соседних улиц.

Несмотря на масштабы происшествия, пострадавших нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
На момент прибытия первого подразделения МЧС наблюдалось открытое пламенное горение кровли по всей площади одноэтажного частного дома. В настоящий момент происходит тушение пожара. Он локализован, не допущено распространение пожара на соседние строения. Администрацией города и района решается вопрос о том, где будут проживать семьи, которые пострадали в данной чрезвычайной ситуации.

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-1

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-3

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-5

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-7

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-9

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-11

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-13

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-15

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-17

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-19

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи-21

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
29 января 2012 14:07

Росийская «Ланта-тур» обанкротилась, туристы потеряли деньги

29 января 2012 13:27

Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек

29 января 2012 13:21

Крушение лайнера в Италии. Число жертв возросло до 17 человек