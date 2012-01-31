Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи

Пламя вспыхнуло около пяти часов вечера в частном доме. К моменту приезда спасателей крыша дома горела открытым пламенем.



Прибывшие на место происшествия пожарные не сразу смогли приступить к ликвидации огня. Из-за низкой температуры вода в близлежащих гидрантах замерзла. Ее пришлось набирать из систем водоснабжения соседних улиц.



Несмотря на масштабы происшествия, пострадавших нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

На момент прибытия первого подразделения МЧС наблюдалось открытое пламенное горение кровли по всей площади одноэтажного частного дома. В настоящий момент происходит тушение пожара. Он локализован, не допущено распространение пожара на соседние строения. Администрацией города и района решается вопрос о том, где будут проживать семьи, которые пострадали в данной чрезвычайной ситуации.