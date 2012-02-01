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Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет

01 февраля 2012 07:32
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Новости Беларуси, Мозырь. Ежедневно на пульт МЧС поступают сообщения о возгораниях. Так, накануне поздно вечером крупный пожар тушили на мозырском рынке в Гомельской области.

Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Однако пламя в считанные минуты охватило значительную площадь. На борьбу с огнем ушел целый час. В результате уничтожено имущество 13 торговых павильонов. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-1

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-3

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-5

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-7

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-9

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-11

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-13

Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет-15

# происшествия # Фотофакт

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