Пожар на рынке в Мозыре. Уничтожены 13 павильонов, пострадавших нет

Новости Беларуси, Мозырь. Ежедневно на пульт МЧС поступают сообщения о возгораниях. Так, накануне поздно вечером крупный пожар тушили на мозырском рынке в Гомельской области.



Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Однако пламя в считанные минуты охватило значительную площадь. На борьбу с огнем ушел целый час. В результате уничтожено имущество 13 торговых павильонов. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.