Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ

Демонстранты недовольны высоким уровнем безработицы и неспособностью властей расследовать недавнее убийство местного жителя.



Разгоряченная молодежь заблокировала оживленную трассу. В стражей порядка полетели камни и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадало более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Напряженная обстановка в регионе уже третий день. Ряд европейских аналитиков уже выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в стране. Ведь Алжир – один из ведущих экспортеров нефти и газа.