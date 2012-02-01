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Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ

01 февраля 2012 13:06
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Демонстранты недовольны высоким уровнем безработицы и неспособностью властей расследовать недавнее убийство местного жителя.

Разгоряченная молодежь заблокировала оживленную трассу. В стражей порядка полетели камни и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадало более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженная обстановка в регионе уже третий день. Ряд европейских аналитиков уже выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в стране. Ведь Алжир – один из ведущих экспортеров нефти и газа.

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-1

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-3

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-5

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-7

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-9

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-11

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-13

Массовые беспорядки в Алжире. Полиция применила водометы и слезоточивый газ-15

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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