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Хакер из Минска опустошил банковские счета жителей трех стран более чем на 20 тысяч евро и 7,5 тысяч злотых

19 апреля 2013 05:58
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Новости Беларуси. Мошенничество европейского масштаба разоблачили белорусские следователи. При помощи вирусной программы молодой минчанин получал с зараженных компьютеров пароли к чужим банковским счетам. Жертвами хакера стали жители Польши, Италии и Франции. Их счета он успел опустошить более чем на 20 тысяч евро и 7,5 тысяч польских злотых.

Куда тратились виртуально украденные деньги можно судить по фото, обнаруженным у него дома. Следствие уже выявило и соучастников киберпреступника. Расследование в отношении них продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Волчок, следователь по особо важным делам Следственного комитета Республики Беларусь:
Несмотря на принимаемые им меры в момент совершения преступления и конспирации, в том числе в момент обналичивания данной денежной суммы, данное лицо было установлено. По окончании расследования на основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение.
Инкриминируемые обвиняемому статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Следственный комитет Республики Беларусь # Хакеры

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