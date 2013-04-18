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В Минске загорелось кафе, готовящееся к открытию. В тушении задействовали около 11 спецмашин

18 апреля 2013 18:19
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Новости Беларуси. Со вкусом дыма. Кафе в центре столицы сегодня повредил пожар. ЧП произошло на улице Кульман. Пламя охватило крышу нового заведения, которое даже не успело открыться. Чтобы справиться с возгоранием, спасатели задействовали около 11 спецмашин.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении огневых работ на крыше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы:
Мы шли, увидели, что дымится, пожарных не было. Мы сели, а потом пожарные приехали.

Пожарные быстро приехали. Жалко, что еще не успело открыться, а уже испортили крышу.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в кафе

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