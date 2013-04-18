В Минске загорелось кафе, готовящееся к открытию. В тушении задействовали около 11 спецмашин

Новости Беларуси. Со вкусом дыма. Кафе в центре столицы сегодня повредил пожар. ЧП произошло на улице Кульман. Пламя охватило крышу нового заведения, которое даже не успело открыться. Чтобы справиться с возгоранием, спасатели задействовали около 11 спецмашин.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении огневых работ на крыше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы:

Мы шли, увидели, что дымится, пожарных не было. Мы сели, а потом пожарные приехали.

Пожарные быстро приехали. Жалко, что еще не успело открыться, а уже испортили крышу.