Паводок в Могилевской области. Шкловский и Быховский районы превратились в «маленькие Венеции»

Новости Беларуси. Паводок в Беларуси набирает обороты. На карте подтоплений появляется все больше населенных пунктов. Хуже всего ситуация в районе крупных водных артерий. Минувшей ночью своенравная Припять в Петриковском районе прорвала дамбу. Стремительные потоки хлынули на деревню Мордвин. Затоплены по меньшей мере 15 жилых домов с хозпостройками. Уровень воды в местах подтоплений превышал метр. Обошлось без пострадавших. Прибывшие спасатели жителей эвакуировали.

Еще одна большая река наделала беды в Могилевской области. До критической отметки в Днепре остается несколько сантиметров. Шкловский и Быховский районы уже похожи на «маленькие Венеции».

Глава большого семейства из Шклова Виктор Андреев переживает: все ли вещи забрали дети из затопленного дома. Его вместе с женой и девятью ребятишками спасатели временно переселили в детский сад.

Виктор Андреев:

Нам дали две комнаты большие, где дети размещены. Холодильник есть, можно пользоваться газовой плитой. Все условия, чтобы пережить эту стихию, выделили.

Буквально за сутки большая вода захватила десятки домов и подворий по всей области. Некоторые воспринимают сложившуюся обстановку с юмором. Но для большинства пострадавших ситуация шуточной совсем не кажется.

Наталья Терентьева:

Сейчас у нас в доме выше колена вода. Мебель стоит на столах, что могли поднимали.

Спасатели уже которые сутки дежурят в опасных районах. Людей эвакуируют из затопленных дворов прямо на лодках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гребеньков, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 1 Шклова:

Организовано круглосуточное дежурство на плавсредствах, подвоз жителей к приусадебным участкам. У кого-то остались животные.

Только за эти сутки из затопленных домов в области эвакуировано порядка 30 человек, из них 12 детей. Многие находят временный приют у родственников. О тех, кому податься больше некуда, тоже позаботились.

Анатолий Черный, председатель Могилевской областной комиссии по чрезвычайным ситуациям:

Людей, которым нужно будет выселение, обеспечим местами для проживания, расходы компенсируются областным бюджетом. Для этого предусмотрены средства в бюджете. И в любом населенным пункте, Могилеве, Бобруйске люди будут обеспечены жильем. Это предусмотрено заранее, места готовы для приема людей.

О том, что на берегу Днепра когда-то было излюбленное место отдыха могилевчан (городской пляж), сейчас уже почти ничего напоминает. Уровень воды в Днепре поднялся на 6,5 м. До критической отметки остается всего 70 сантиметров. Однако вода отступать в ближайшие дни не собирается.